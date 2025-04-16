Перспективы расширения присутствия фермерской продукции в сетевых магазинах обсудили на конференции в Нижнем Новгороде

Вопросы и перспективы, связанные с расширением присутствия фермерской продукции на полках сетевых магазинов, обсудили участники конференции «Малому бизнесу — большую полку!», которая прошла на Нижегородской ярмарке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии