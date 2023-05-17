Стали известны районы Петербурга, где ограничат и закроют движение транспорта с 19 мая

Причиной закрытий и ограничений стали различные дорожные работы. Государственная административно-техническая инспекция сообщила, что с 19 мая в Василеостровском, Выборгском, Калининском и Красногвардейском районах города ограничат движения транспорта.
Популярные статьи
- «Кого чтит Беглов?»: в Петербурге возмутились «патриотической» инсталляцией с офицером во вражеской форме
- Пресс-секретарь Беглова не смогла прокомментировать размещение проекции с иностранным ветераном в центре Петербурга
- Автомат Калашникова, пистолеты-пулеметы и ракетница: два подпольных арсенала оружия и боеприпасов нашли в Ленобласти
Свежие комментарии