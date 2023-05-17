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Стали известны районы Петербурга, где ограничат и закроют движение транспорта с 19 мая

Причиной закрытий и ограничений стали различные дорожные работы. Государственная административно-техническая инспекция сообщила, что с 19 мая в Василеостровском, Выборгском, Калининском и Красногвардейском районах города ограничат движения транспорта.

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