Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ высказался о том, что Россия может использовать переговоры по Украине для перевооружения своей армии.
В НАТО заявили о недоверии России на переговорах по Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
tsan tsan
А что мешает России при необходимости перевооружать свою армию ? Совсем поглупели чиновники из НАТО.
Ответить
16 час.
Ю
Юрий Зубрин
Интересно ,затеяли всю эту херню,вынудили Россию начать эту катавасию,безудержно расширяя НАТО в сторону границ России ,и пытаются вякать о каком-то доверии ? Сборище мелкотравчатых ИДИОТОВ!
Ответить
14 час.
Свежие комментарии