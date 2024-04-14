Венчуры: Samsung Next ушел из Израиля

Samsung Next, корпоративный венчурный фонд, инвестирующий в перспективные стартапы, связанные с электроникой и искусственным интеллектом, прекратил свои операции в Израиле, из-за того что война в Газе наносит существенный урон экономике страныJUNG YEON-JE читайте на monocle.
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