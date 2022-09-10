В Венгрии считают, что ЕС может пересмотреть политику санкций против России

БУДАПЕШТ, 10 сен - РИА Новости. Санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне, заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.