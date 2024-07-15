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Царьград

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Учёные нашли продукт на столе, способный отсрочить старость

Учёные нашли продукт на столе, способный отсрочить старость

По словам Павловой, ягоды могут предотвратить старость, деменцию и ухудшение памятиЭндокринолог Зухра Павлова рассказала, что для продления молодости нужно есть чернику, виноград, арбуз, клубнику, малину, голубику и смородину.

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