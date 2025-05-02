Boox представляет 23,5-дюймовый цветной монитор E-ink с разрешением 1800p и ценой 1900 долларов

Если в наши дни у вас есть средства, чтобы позволить себе монитор стоимостью 1900 долларов, возможно, вы обратите внимание на что-то вроде Apple Studio Display с нано-текстурированным стеклом или Dell UltraSharp 40.
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