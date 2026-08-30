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Приморский гребец Иван Штыль завоевал «золото» на чемпионате мира

Приморский гребец Иван Штыль завоевал «золото» на чемпионате мира

Каноист из Приморья Иван Штыль вместе со своим напарником Захаром Петровым выиграли золотую медаль на олимпийской дистанции 500 метров на завершившемся в польском городе Познань чемпионате мира.

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