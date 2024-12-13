Из Донецка в Макеевку, Харцызск, Зугрэс, норм, дороги мокрые, но проежабельные, от Сердитого до Шахтёрска- КАТОК!!!, аккуратнее, Шахтёрск- огонь, въез...

Из Донецка в Макеевку, Харцызск, Зугрэс, норм, дороги мокрые, но проежабельные, от Сердитого до Шахтёрска- КАТОК!!!, аккуратнее, Шахтёрск- огонь, въезд-выезд Тореза- каток, сам город местами норм, тоже особо не разгонишься.