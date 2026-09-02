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Frontiers: биологи выяснили, какие птичьи трели привлекают людей

Frontiers: биологи выяснили, какие птичьи трели привлекают людей

Биологи из Тюбингенского университета им. Эберхарда Карла в Германии установили, какие именно акустические параметры птичьего пения воспринимаются человеком как наиболее приятные.

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