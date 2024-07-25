Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести «Первосентябрьский капитал»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил рассмотреть возможность дать старт всероссийской федеральной программе «Первосентябрьский капитал», в рамках которой предусмотреть выплату на каждого ребёнка школьного возраста в размере 25% от средней зарплаты по региону.
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