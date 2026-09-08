В Госдуме выступили за создание сети клиник мужского здоровья в регионах

В таких клиниках планируют объединить урологию, андрологию, профилактику и консультирование по вопросам репродуктивного здоровья Сергей Леонов, возглавляющий комитет Госдумы по охране здоровья от ЛДПР, в беседе с РИА Новости предложил учредить в каждом российском регионе специализированные клиники для мужчин.
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