В Госдуме выступили за создание сети клиник мужского здоровья в регионах

В таких клиниках планируют объединить урологию, андрологию, профилактику и консультирование по вопросам репродуктивного здоровья Сергей Леонов, возглавляющий комитет Госдумы по охране здоровья от ЛДПР, в беседе с РИА Новости предложил учредить в каждом российском регионе специализированные клиники для мужчин.