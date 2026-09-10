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Царьград

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Молдова отправила военных на учения Strong Griffin 2026 в Литве

Молдова отправила военных на учения Strong Griffin 2026 в Литве

Министерство обороны Молдовы сообщило об участии военнослужащих Национальной армии в многонациональных маневрах Strong Griffin 2026, организованных на территории Литвы.

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