RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 206 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tchernichova Aneta
    Это не простые европейцы хотят - это хочет гнида Фон дер БляденЗурабишвили счита...
  • Валерий Соловьев
    Пооа этого долбоеба Губерниева выгнать из ящика.Губерниев раскрит...
  • Валентина Литвяк
    Е.С их примет. Добровольная сдача своих стран ни к чему Е.С не обязывает.. Примеров тому много, но нет примера, где с...Зурабишвили счита...

Bloomberg: заявление Байдена о Си Цзиньпине может подорвать успехи переговоров

Bloomberg: заявление Байдена о Си Цзиньпине может подорвать успехи переговоров

Заявление президента США Джо Байдена о том, что он до сих пор считает председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина диктатором, может подорвать успехи, достигнутые в ходе переговоров в Сан-Франциско.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх