Bloomberg: заявление Байдена о Си Цзиньпине может подорвать успехи переговоров

Заявление президента США Джо Байдена о том, что он до сих пор считает председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина диктатором, может подорвать успехи, достигнутые в ходе переговоров в Сан-Франциско.
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