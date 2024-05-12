«Справедливороссы» не поддерживают 11 из 26 кандидатур в новое правительство

Модест

Нафига там столько никчемных партий развели? Достаточно одной - одобрямсовской. И весь парламент сократить до двух человек - Матвиенки и Володина. Вот они и будут голосить за новый-старый кабинет министров-миллиардеров и их олигархических хозяев. Патриарх назвал Путина Вашей Светлостью, значит игрушки в демократию закончились, пора Империю возрождать.