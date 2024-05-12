Миронов: «справедливороссы» не поддержат 11 из 26 кандидатов в правительство Фракция не проголосует за кандидатуры Голиковой и Хуснуллина на посты вице-премьеров, а также кандидатов на посты глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды и Минобрнауки, сообщил МироновФракция «Справедливой России — За правду» не поддержит 11 из 26 кандидатур на посты в новом правительстве, говорится в заявлении лидера партии Сергея Миронова.
«Справедливороссы» не поддерживают 11 из 26 кандидатур в новое правительство
Комментарии
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Валентин Щербаков
"Справедливороссы" цену себе набивают.....
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14 час.
Наталия Глазунова
А это решение на что-то повлияет?
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13 час.
Модест
Нафига там столько никчемных партий развели? Достаточно одной - одобрямсовской. И весь парламент сократить до двух человек - Матвиенки и Володина. Вот они и будут голосить за новый-старый кабинет министров-миллиардеров и их олигархических хозяев. Патриарх назвал Путина Вашей Светлостью, значит игрушки в демократию закончились, пора Империю возрождать.
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12 час.
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