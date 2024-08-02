5 проектов победили в конкурсе Министерства культуры Воронежской области

Грантовый конкурс был ориентирован на реализацию культурных проектов, способствующих сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей различных видов искусства, за исключением книгоиздательской деятельности.
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