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Воронежские новости

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5 проектов победили в конкурсе Министерства культуры Воронежской области

5 проектов победили в конкурсе Министерства культуры Воронежской области

Грантовый конкурс был ориентирован на реализацию культурных проектов, способствующих сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей различных видов искусства, за исключением книгоиздательской деятельности.

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