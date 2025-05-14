Дума утвердила соглашение с Лаосом о развитии военного партнерства

Документ был подписан 13 августа 2024 года в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что вступление в силу соглашения создает прочную правовую основу для углубления двусторонних связей в оборонной сфере.
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