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(Не)живые обезьяны, колесница с павлинами и дети в роли царей: 7 фактов об опере «Королева фей»

(Не)живые обезьяны, колесница с павлинами и дети в роли царей: 7 фактов об опере «Королева фей»

Филипп ЧижевскийГрандиозный бюджет, несколько успешных представлений — и забвение на три века. «Королева фей» Генри Пёрселла с помпой дебютировала на лондонской сцене в 1692 году, но после смерти композитора о произведении забыли.

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