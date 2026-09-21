Электромобиль Geely Galaxy E5 (он же EX5) обновился в Китае[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Зимой прошлого года в Россию официально прибыл электрический кроссовер Geely EX5, который у себя на родине в Китае дебютировал еще два с половиной года назад под именем Galaxy E5.