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Электромобиль Geely Galaxy E5 (он же EX5) обновился в Китае

Электромобиль Geely Galaxy E5 (он же EX5) обновился в Китае

Электромобиль Geely Galaxy E5 (он же EX5) обновился в Китае[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Зимой прошлого года в Россию официально прибыл электрический кроссовер Geely EX5, который у себя на родине в Китае дебютировал еще два с половиной года назад под именем Galaxy E5.

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