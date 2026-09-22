В Горячем Ключе оборудовали 94 укрытия в многоквартирных домах

В Горячем Ключе оборудовали 94 укрытия в многоквартирных домахНа заседании комиссии по ЧС в Горячем Ключе решали, куда людям прятаться в случае опасности.
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