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  • Варлам Устрялов
    падал, но не доутонул. увы!Ошибка исправлена...
  • Eduard
    Тех же россиян и русских в Европе тысячи,но как их только не унижают,особенно в Прибалтике!Ошибка исправлена...
  • Eduard
    И не Россия подписывала(у нё рук нет),а Боря-алкаш! Ему налили"Смирновской" и бумажку на подпись поднесли!Ошибка исправлена...

"Он не хотел уходить": Трамп - об истинной причине отказа Байдена от участия в выборах

"Он не хотел уходить": Трамп - об истинной причине отказа Байдена от участия в выборах

Дональд Трамп поделился своим мнением об истинной причине отказа президента США Джо Байдена от участия в ноябрьских выборах.

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