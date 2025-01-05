«Водник» стал обладателем Суперкубка России по хоккею с мячом

Пятого января архангельский клуб обыграл кемеровчан из «Кузбасса» с разгромным счётом 1:6Учитывая историю противостояния сегодняшних соперников в рамках Чемпионата, матч обещал быть интересным, а болельщики «жёлто-зелёных» жаждали реванша за поражение в декабре.
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