«Водник» стал обладателем Суперкубка России по хоккею с мячом

Пятого января архангельский клуб обыграл кемеровчан из «Кузбасса» с разгромным счётом 1:6Учитывая историю противостояния сегодняшних соперников в рамках Чемпионата, матч обещал быть интересным, а болельщики «жёлто-зелёных» жаждали реванша за поражение в декабре.