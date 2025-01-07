Зачем Сталин современной России? Почему мы мечтаем о социальном государстве, но стыдимся СССР?

В современной России Сталин стал востребован. Его образ вышел из сумеречной зоны исторического морока, в который нашу страну погрузил Хрущев еще в 1956 году своим «развенчанием культа личности» и в котором мы пребывали до февраля 2022 года, и вошел в нашу жизнь.