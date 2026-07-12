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Аргументы и Факты

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Аналитик Кошкович заметил совпадение увольнения Свириденко и смерти Грэма

Аналитик Кошкович заметил совпадение увольнения Свириденко и смерти Грэма

Решение главы киевского режима Владимира Зеленского отправить в отставку правительство и внезапная кончина американского сенатора Линдси Грэма* после поездки на Украину порождают определенные вопросы, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

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