Интимный фотодневник Лины Шейниус

Лина Шейниус (Lina Scheynius) — шведский фотограф-самоучка, живет в Лондоне. Она начала карьеру, когда один из агентов в области фотоискусства обнаружил ее работы в блоге на Tumblr и нанял ее снимать портрет Шарлотты Рэмплинг для журнала Dazed and Confused.