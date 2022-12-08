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За 5 лет на Дону в восемь раз выросло количество молодежи, участвующей в различных спартакиадах

За 5 лет на Дону в восемь раз выросло количество молодежи, участвующей в различных спартакиадах

К такому успеху в Ростовской области шли пять лет. Ежегодно в регионе проводятся 10 многоэтапных региональных спартакиад, которые охватывают все возрастные категории и социальные слои населения.

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