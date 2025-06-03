Мерседес остановлен: Очевидцы сообщили, что полиция остановила авто похитителей мужчины в Москве

Вадим Кузнецов

В России любая церковь отделена от государства. И никто не может быть лишен свободы иначе как по приговору суда. Как минимум две статьи УК РФ: 126. Похищение человека и 127. Незаконное лишение свободы Обе статьи неприятные, там от двух до шести лет. Считается, что у нас все граждане равны перед законом. Вспоминаем подвиги Адама Кадырова и не смеемся. С учетом того, что виновными заявлены чеченцы, очень интересно: каким будет приговор и вообще будет ли суд?