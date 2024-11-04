В дальневосточных вузах может стать вдвое больше студентов из Узбекистана

В университетах Дальнего Востока может стать в два раза больше студентов из Узбекистана. По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, число учащихся мигрантов возможно увеличить с 1,3 тысяч до 3 тысяч, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.