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В дальневосточных вузах может стать вдвое больше студентов из Узбекистана

В дальневосточных вузах может стать вдвое больше студентов из Узбекистана

В университетах Дальнего Востока может стать в два раза больше студентов из Узбекистана. По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, число учащихся мигрантов возможно увеличить с 1,3 тысяч до 3 тысяч, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.

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Комментарии
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Бауржан Сатпаев
Свежо предание, да верится с трудом.
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5 час.
АВ
Александр Вокин
Своим Россиянам мест нет, а мастурбекам-басмачам пожалуйста.
Ответить
5 час.

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