Прогноз погоды в Крыму на 5 июня ☀️ В Симферополе +27 и ясно В Севастополе +24 и ясно В Евпатории +27 и ясно В Черноморском +25 и ясно В Джанкое +26 и ясно В Ялте +23 и ясно В Алуште +24 и ясно В Керчи +23 и ясно В Армянске +26 и ясно В Красноперекопске +26 и ясно В Бахчисарае +27 и ясно В Феодосии +23 и ясно В Судаке +23 и ясно 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.