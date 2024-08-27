Театр абсурда
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Театр абсурда

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Власти Узбекистана не стали церемониться с бородачами: Не побрился - плати штраф в миллионах

Власти Узбекистана не стали церемониться с бородачами: Не побрился - плати штраф в миллионах

Не побрился - плати штраф в миллионах. Власти Узбекистана не стали церемониться с бородачами, которые могут быть потенциальными радикалами.

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Комментарии
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Т
Тамара
Потому-что в &quot;нашей власти&quot; сидят на 70-90 % конкретные твари. Но....их выбирал КТО??? МЫ. А эти гадёныши никогда не отойдут добровольно от такой кормушки. А гадят они ОЧЕНЬ СИЛЬНО.
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17 час.
леонид рыбаков
МИЛЛИОНАМИ ЗАВОЗЯТ
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15 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Вы правы,мы сами виноваты,что у нас такая власть,30 лет цены,тарифы растут,деревни уходят с лица земли,в стране бардак,простому человеку уже не возможно пожаловаться,такие препоны поставлены,что просто ужас берет. даже  в Азии борадачей  и за никабы штрафуют,а у нас в тюрьмах сидят с бородами.БАРДАК!
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10 час.

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