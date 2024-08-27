Власти Узбекистана не стали церемониться с бородачами: Не побрился - плати штраф в миллионах

Потому-что в "нашей власти" сидят на 70-90 % конкретные твари. Но....их выбирал КТО??? МЫ. А эти гадёныши никогда не отойдут добровольно от такой кормушки. А гадят они ОЧЕНЬ СИЛЬНО.

ЕА

Евгений Алексеенко

Вы правы,мы сами виноваты,что у нас такая власть,30 лет цены,тарифы растут,деревни уходят с лица земли,в стране бардак,простому человеку уже не возможно пожаловаться,такие препоны поставлены,что просто ужас берет. даже в Азии борадачей и за никабы штрафуют,а у нас в тюрьмах сидят с бородами.БАРДАК!