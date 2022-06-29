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Банк России в четверг презентует модернизированную 100-рублевую банкноту

Банк России в четверг презентует модернизированную 100-рублевую банкноту

ЦБ РФ запланировал в период 2022-2025 годов выпустить в обращение модернизированные банкноты. Так, 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей в следующем году, 500 рублей – в 2024 году и 10 и 50 рублей – в 2025 году.

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