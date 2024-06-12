Суд арестовал главу Челябинского комбината по подозрению в педофилии

Центральный районный суд Челябинска арестовал генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского, который подозревается в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
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