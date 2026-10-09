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Как в Европе появилась мода на огромные парики и при чем тут сифилис и вши

Как в Европе появилась мода на огромные парики и при чем тут сифилис и вши

Всем нам хорошо знаком образ аристократа 17-18 столетия. Чулки, пышный кружевной воротник-жабо, туфли с пряжками, расшитый золотом камзол и… огромный напудренный парик.

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