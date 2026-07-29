Гарри Мурадян раскрыл, что отпугивает работодателей от кандидатов

Руководитель агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян рассказал НСН, какие факторы могут отпугнуть работодателей: негативные отзывы о прошлом месте работы, значительные долги и сомнительные публикации в соцсетях.
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