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Царьград

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Гарри Мурадян раскрыл, что отпугивает работодателей от кандидатов

Гарри Мурадян раскрыл, что отпугивает работодателей от кандидатов

Руководитель агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян рассказал НСН, какие факторы могут отпугнуть работодателей: негативные отзывы о прошлом месте работы, значительные долги и сомнительные публикации в соцсетях.

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