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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Греко получит 40 млн рублей за сезон по контракту с «Ладой». Форвард набрал 15 очков в 33 матчах сезона в Швеции

Ранее появилась информация, что тольяттинский клуб подпишет соглашение с форвардом. Оклад хоккеиста составит 40 миллионов рублей по однолетнему договору, сообщает Metaratings.

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