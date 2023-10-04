Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Правительство, включайте мозги, покупайте продукцию, копируйте и в производство, учитесь у китайцев, только не надо, ..."Азия ведёт проти...
  • Врам Тавризов
    Собянин прав на все 100 Надо кончать лицемерно использовать слово импортозамещение Надо отказывать в сделках за лес, ..."Азия ведёт проти...
  • Валентина
    Собянин хуже Лужкова, который любил Москву и москвичей: не уничтожал исторический облик Москвы, промышленность, была ..."Азия ведёт проти...

"Азия ведёт против нас войну". Собянин жёстко прошёлся по любителям "поворота на Восток"

"Азия ведёт против нас войну". Собянин жёстко прошёлся по любителям "поворота на Восток"

На минувшей деловой неделе прошёл Московский финансовый форум, в ходе которого прозвучало много важного и интересного.

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Комментарии
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В
Валентина
Собянин хуже Лужкова, который любил Москву и москвичей: не уничтожал исторический облик Москвы, промышленность, была доступной медицина, не потворствовал  строительной коммерческой мафии, не списывал огромные деньги на перекладывание плитки и бордюров, не устраивал фальшивые выборы с помощью непроверяемого электронного голосования и многое другое. Валентина.
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19 мин.
ВТ
Врам Тавризов
Собянин прав на все 100 Надо кончать лицемерно использовать слово импортозамещение Надо отказывать в сделках за лес, нефть, газ, зерно от стран-спекулянтов нашим сырьём Надо перестать покупать комплекты изделий электроники, тогда как нам нужны технологии производства элементов Нам не нужны доводы о росте развития Индии, Китая и т п, вместо строгой внутренней борьбы за СВОЙ рост своего развития Пусть наш радиоприёмник сначала будет железобетонный Но у всей страны будет праздник, когда он будет собран нашей элементной базе полностью и тп Вот такая внутренняя пропаганда нам нужна, без оглядок и сравнений с другими В конце концов, за железным занавесом Сталина рывки развития нашей страны заботили весь мир, а для нас были обычным делом
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14 мин.
ИП
Иван Петров
Правительство, включайте мозги, покупайте продукцию, копируйте и в производство, учитесь у китайцев, только не надо, купили за 800тр , назвали его Москвич и продали за 2200. Китайцы купили тесло, напичкали технологиями, и за столько же продали. Учитесь, хватит не за что деньги получать
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12 мин.

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