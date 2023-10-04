"Азия ведёт против нас войну". Собянин жёстко прошёлся по любителям "поворота на Восток"

ВТ

Врам Тавризов

Собянин прав на все 100 Надо кончать лицемерно использовать слово импортозамещение Надо отказывать в сделках за лес, нефть, газ, зерно от стран-спекулянтов нашим сырьём Надо перестать покупать комплекты изделий электроники, тогда как нам нужны технологии производства элементов Нам не нужны доводы о росте развития Индии, Китая и т п, вместо строгой внутренней борьбы за СВОЙ рост своего развития Пусть наш радиоприёмник сначала будет железобетонный Но у всей страны будет праздник, когда он будет собран нашей элементной базе полностью и тп Вот такая внутренняя пропаганда нам нужна, без оглядок и сравнений с другими В конце концов, за железным занавесом Сталина рывки развития нашей страны заботили весь мир, а для нас были обычным делом