На минувшей деловой неделе прошёл Московский финансовый форум, в ходе которого прозвучало много важного и интересного.
"Азия ведёт против нас войну". Собянин жёстко прошёлся по любителям "поворота на Восток"
Комментарии
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В
Валентина
Собянин хуже Лужкова, который любил Москву и москвичей: не уничтожал исторический облик Москвы, промышленность, была доступной медицина, не потворствовал строительной коммерческой мафии, не списывал огромные деньги на перекладывание плитки и бордюров, не устраивал фальшивые выборы с помощью непроверяемого электронного голосования и многое другое. Валентина.
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19 мин.
ВТ
Врам Тавризов
Собянин прав на все 100 Надо кончать лицемерно использовать слово импортозамещение Надо отказывать в сделках за лес, нефть, газ, зерно от стран-спекулянтов нашим сырьём Надо перестать покупать комплекты изделий электроники, тогда как нам нужны технологии производства элементов Нам не нужны доводы о росте развития Индии, Китая и т п, вместо строгой внутренней борьбы за СВОЙ рост своего развития Пусть наш радиоприёмник сначала будет железобетонный Но у всей страны будет праздник, когда он будет собран нашей элементной базе полностью и тп Вот такая внутренняя пропаганда нам нужна, без оглядок и сравнений с другими В конце концов, за железным занавесом Сталина рывки развития нашей страны заботили весь мир, а для нас были обычным делом
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14 мин.
ИП
Иван Петров
Правительство, включайте мозги, покупайте продукцию, копируйте и в производство, учитесь у китайцев, только не надо, купили за 800тр , назвали его Москвич и продали за 2200. Китайцы купили тесло, напичкали технологиями, и за столько же продали. Учитесь, хватит не за что деньги получать
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12 мин.
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