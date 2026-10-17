Поиски Усольцевых, 17 октября. Без вести пропавшая семья заплатить за поиски, вскрылась правда.Если бы следствие доказало, что семья Усольцевых исчезла не случайно, а намеренно скрылась, с них теоретически могли бы потребовать компенсацию затрат на поисковую операцию.