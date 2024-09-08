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Экс-морпех Берлетик: Наступление ВС РФ в Донбассе ускорит распад ВСУ

Экс-морпех Берлетик: Наступление ВС РФ в Донбассе ускорит распад ВСУ

Бывший американский морпех Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong заявил, что после действий ВСУ в Курской области, их ждет полный распад, так как российские войска продолжат стремительно продвигаться в Донбассе.

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