Бывший американский морпех Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong заявил, что после действий ВСУ в Курской области, их ждет полный распад, так как российские войска продолжат стремительно продвигаться в Донбассе.
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