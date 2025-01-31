Точную сумму выплат за рождение ребёнка с 1 февраля 2025 года назвали в Новосибирске

В СФР рассказали, в каких случаях за выплатой необходимо обращаться с заявлением.С 1 февраля в России произойдёт повышение размера некоторых социальных выплат, включая единовременное пособие при рождении ребёнка.
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