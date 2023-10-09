В армии Израиля заявили о поражении за ночь более 500 объектов в секторе Газа

Истребители, артиллерия и вертолёты армии Израиля (ЦАХАЛ) минувшей ночью поразили свыше 500 целей радикалов из движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в секторе Газа.
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