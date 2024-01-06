Рекордное количество жителей региона переселили из аварийного жилья за 2023 год

В 2023 году в Новосибирской области завершилась реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в состав нацпроекта «Жилье и городская среда», нацеленного на расселение граждан из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.