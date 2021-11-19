Кубок Варшавы. Гуменник, Ерохов, Яблоков, Ямамото и Грассль представят произвольные программы

19 ноября на Кубке Варшавы по фигурному катанию мужчины выступят с произвольными программами. ISU Challenger Кубок Варшавы Варшава, Польша Мужчины Произвольная программа Начало – 17.

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