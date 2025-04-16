Илон Маск высказался по решению британского суда о статусе трансгендеров

Решение Верховного суда Великобритании, который отказался приравнивать трансгендеров к женщинам в юридическом смысле, прокомментировал американский предприниматель Илон Маск 16 апреля в социальной сети X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии