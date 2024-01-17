Airbus отменил поставку самолетов Ирану

Компания Airbus отменила поставку 98 лайнеров Iran Air из своего портфеля заказов.<strong>Компания Airbus исключила из портфеля заказов 100 самолетов для иранской авиакомпании Iran Air, <a href="https://www.
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