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Airbus отменил поставку самолетов Ирану

Компания Airbus отменила поставку 98 лайнеров Iran Air из своего портфеля заказов.<strong>Компания Airbus исключила из портфеля заказов 100 самолетов для иранской авиакомпании Iran Air, <a href="https://www.

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