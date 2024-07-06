Судья убил Германию на домашнем Евро? Мощнейшая развязка скрытого финала

Тони Кроос© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZВчера 3,8K прочитали Российский спорт в лицах 14,3K интересуются Иван Орехов Сборная Испании в дополнительное время обыграла немцев в четвертьфинале проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу.
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