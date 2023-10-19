Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

  • Grandad
    Хрень какая-то.Простое приспособ...
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    Все эти симпатичные поделки хороши, когда их немного. А когда вся квартира в этих тряпицах, это уже выглядит. как хлам.10 простых идей ...
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10 простых идей для шитья, чтобы уютно и оригинально украсить свой дом (подборка для вдохновения)

10 простых идей для шитья, чтобы уютно и оригинально украсить свой дом (подборка для вдохновения)

Все мы любим создавать уют в своих домах, и ничто не может придать больше оригинальности и уютной атмосферы, чем предметы, сделанные собственными руками.

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Комментарии
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Lora Некрасова
Все эти симпатичные поделки хороши, когда их немного. А когда вся квартира в этих тряпицах, это уже выглядит. как хлам.
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6 час.

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