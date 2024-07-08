Соискателям работы в ООО «Петербургтеплоэнерго» организовали экскурсию в котельную Центрального района

Как сообщили в компании «Петербургтеплоэнерго», в Центральном районе Санкт-Петербурга в рамках ярмарки вакансий прошла экскурсия в котельной «Петербургтеплоэнерго», расположенной на Набережной реки Мойки.
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