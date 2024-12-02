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"Вы вообще в своём уме?!" - Жёсткое обращение Дугина к жителям России. Ещё лавандового рафа?

"Вы вообще в своём уме?!" - Жёсткое обращение Дугина к жителям России. Ещё лавандового рафа?

Petrov Sergey/Globallookpress Прозвучало жёсткое обращение Александра Дугина к жителям России: "Вы вообще в своём уме?!" Он призвал соотечественников задумать о том, как живут люди ближе к передовой: ещё лавандового рафа? Прозвучало жёсткое обращение философа, доктора политических и социологических наук Александра Дугина к жителям России.

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