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МОСИНФОРМ

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Мэр Москвы рассказал, как городским службам помогают собственные лаборатории

Мэр Москвы рассказал, как городским службам помогают собственные лаборатории

Чистая вода, прочные трубы и долговечные дороги: Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс» объяснил, как разные столичные службы делают жизнь москвичей безопаснее благодаря работе собственных лабораторий.

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