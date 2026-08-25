Мэр Москвы рассказал, как городским службам помогают собственные лаборатории

Чистая вода, прочные трубы и долговечные дороги: Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс» объяснил, как разные столичные службы делают жизнь москвичей безопаснее благодаря работе собственных лабораторий.
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