«Поздравляю»: Зеленского поблагодарили за помощь Армии России

Пока все внимание мира приковано к конфликту между Израилем и Палестиной, многие не заметили, что сейчас в Мальте проходит так называемая «международная встреча по Украине», на которую не пригласили ни Россию, ни Китай.
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